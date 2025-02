VIDEO: Strážníci v Opletalově ulici byli svěky brutálního napadení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Strážníci byli svědky potyčky několika osob kousek od služebny v Opletalově ulici. Dva muže, kteří kopali a později i pěstmi tloukli do ležícího, který se nebyl schopen bránit, zadrželi přímo na místě. Další dva agresory, kteří se na útoku také podíleli, zajistili na Václavském náměstí. K zmlácenému muži, který na rozdíl od kamaráda nestihl utéct, musely hlídky přivolat záchrannou službu. Mladé útočníky ve věku od 16 do 20 let pro podezření z trestného činu výtržnictví následně předali k dalšímu opatření kolegům z Policie ČR. Potyčku zachytily městské kamery.

video: Městská policie Praha