VIDEO: Policisté zachránili muže před skokem do Svratky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté zachránili muže před skokem do Svratky

Duchapřítomnost policistů z obvodního oddělení Brno Komárov, zachránila život sedmačtyřicetiletému muži, který se posadil na most přes řeku Svratku a přemýšlel nad svým životem. Ve čtvrtek dopoledne si hlídka pří průjezdem křižovatkou povšimla muže, který seděl na mostě a koukal na vodní hladinu. Policistům to nepřišlo normální a rozhodli se jednat. Vozidlo otočili, přijeli k muži a hned s ním navázali komunikaci, aby odvedli jeho pozornost. Při povídání se k němu policisté pomalu přibližovali, až jej přetáhli na svoji stranu. Hlídka zjistila, že se muž nachází v těžké životní situaci a chtěl svůj život ukončit. Na místo byla přivolána lékařská pomoc, která jej převzala do péče a převezla na specializované pracoviště.

video: PČR