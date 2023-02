VIDEO: Smrt člověka po výstřelu z pepřové pistole. Je mi to hrozně líto, řekl u soudu strážník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Strážník obžalovaný kvůli předloňskému úmrtí čtyřiadvacetiletého muže v Březnici na Příbramsku v pondělí u soudu odmítl vinu. Netušil, že pepřová pistole, kterou použil, by se mohla stát smrtící zbraní. Mladíkovy smrti je mu líto. V případě odsouzení hrozí třiapadesátiletému muži za usmrcení z nedbalosti až šest let vězení. Případu z počátku srpna 2021 předcházel konflikt mezi několika mladými lidmi před březnickým kulturním domem. Byla k němu přivolána městská policie, obžalovaný strážník při zásahu použil expanzní pepřový sprej. Mladík upadl do bezvědomí a později v nemocnici zemřel.

video: iDNES.tv