VIDEO: Strážník se při záchraně opilce z řeky svlékl do trenek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Strážník se při záchraně opilce z řeky svlékl do trenek

Pomoc strážníků i hasičů potřeboval muž, který se v Brně v noci na úterý při cestě z hospody svalil do řeky Svratky. Sám se nedokázal pohnout a navíc začal postupně usínat, takže za ním do vody musel strážník svlečený do trenek.

video: MP Brno