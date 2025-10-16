Střelba poblíž základní školy na Jablonecku. Dva mrtví a jeden těžce zraněný
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.
01:23
Pobodaná žena v pražském bytě. Policie hledá podezřelého, může být nebezpečný
Krimi16. 10. 2025 16:14
01:18
Silničáři začnou opravovat nebezpečnou křižovatku u Zašové
Domácí16. 10. 2025 16:10
00:39
Rusky mluvící muž ve vlaku zaútočil na ukrajinskou rodinu
Zahraniční16. 10. 2025 15:52
01:08
Střelba poblíž základní školy na Jablonecku. Dva mrtví a jeden těžce zraněný
Krimi16. 10. 2025 15:08
01:38
Pavel dokončil obměnu Ústavního soudu. Senát kývl na Bartoně a Smolka
Domácí16. 10. 2025 15:06
01:00
Policie v Petrohradu zatkla osmnáctiletou hudebnici Dianu Loginovovou
Zahraniční16. 10. 2025 14:48
01:38
Muž na sídlišti porcoval divočáka, lidé to odsuzují i hájí
Domácí16. 10. 2025 14:44
00:43
Výzkumnice tajně čistily odpadní vodu, po pěti letech mají skvělou technologii
Domácí16. 10. 2025 14:30
00:44
Začal soud s Afgháncem, který zabíjel v Aschaffenburgu
Zahraniční16. 10. 2025 14:08
00:48
Reakce opozičních poslanců na výsledek hlasování o nedůvěře francouzskému premiérovi Sébastienovi Lecornuovi
Zahraniční16. 10. 2025 13:52
00:37
Muž chtěl zavraždit prodavačku elektrickou pilou
Krimi16. 10. 2025 13:52
00:14
Otec u soudu v Hradci čelí obžalobě z vraždy kojence
Krimi16. 10. 2025 13:36
00:46
Fotbalové legendy i fanoušci se loučí s Lubomírem Hrstkou
Domácí16. 10. 2025 13:28
00:26
Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let
Krimi16. 10. 2025 13:22
01:33
Policie zadržela muže, který bezdůvodně udeřil ženu do obličeje
Krimi16. 10. 2025 12:30
00:31
Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec
Lifestyle16. 10. 2025 12:14
01:14
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, odchytili ho ve stanici Malostranská
Domácí16. 10. 2025 12:04
02:17
Trailer k seriálu Rytíř Sedmi království
Společnost16. 10. 2025 11:54
00:36
Boeing se při „parkování“ nevešel mezi další letadla
Zahraniční16. 10. 2025 11:20
00:36