Střelec na sídlišti v Ostravě zranil ženu
Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci, který na tamním sídlišti vystřelil a zranil ženu. Tu záchranáři převezli do nemocnice v ohrožení života. Policisté do akce nasadili všechny dostupné síly a prostředky a zabezpečili okolí místa.
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