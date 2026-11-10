Nekvalitní dokazování, nepřezkoumatelný rozsudek. Případ studenta stíhaného za vyhrožování se bude řešit znovu
Odvolací Městský soud v Praze v úterý zrušil odsuzující rozsudek nad bývalým studentem jedné ze středních škol v Praze 8, který byl stíhaný za nebezpečné vyhrožování spolužákům a schvalování střelby na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Podle odvolacího senátu bylo dokazování u první instance vedeno nekvalitně a rozsudek je proto nepřezkoumatelný. Věc se nyní vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 8 k novému projednání. Bývalý student tam dostal původně pětiměsíční podmínku, vinu odmítá.
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