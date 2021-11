VIDEO: Lupič s nožem před lidmi v supermarketu přepadl pokladní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lupič s nožem před lidmi v supermarketu přepadl pokladní

V sobotu krátce po jednadvacáté hodině přepadl v jednom z obchodních řetězců v ulici Breicetlova v Praze 9 maskovaný muž pokladní. Muž si chtěl koupit papírovou tašku, avšak při placení na prodavačku vytáhl nůž a požadoval po ní peníze. Pokladní začala volat o pomoc a lupič z místa utekl. Pár minut po přepadení přijal operační důstojník Policie ČR další oznámení, že poblíž ulice Generála Janouška v Praze 9, neznámá osoba nahlíží do aut. Šlo o lupiče, který tak během pár minut skončil v poutech. Hrozí mu až 10 let vězení. Na místo vyrazilo několik policejních hlídek pátrat po okolí a jedna z nich jela do prodejny. Tam získala podrobný popis podezřelého od prodavačky a předala ho ostatním kolegům v terénu, kteří po pachateli pátrali.

video: Policie ČR