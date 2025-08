VIDEO: Za surovou vraždu seniorky dostal kominík 18 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za surovou vraždu seniorky uložil v pondělí Městský soud v Praze recidivistovi Tomáši Lázničkovi 18 let vězení. Kominík svou klientku zavraždil v jejím bytě v pražské Písnici, kam přišel vyčistit komín. Poté jí ukradl 2000 korun, mobilní telefon a klíče a odešel. Verdikt není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně zváží podání odvolání. Láznička odmítá, že by vraždil obzvlášť surovým způsobem. Podle jeho verze se mu „zatmělo“ poté, co na něj žena při placení zvýšila hlas. Soud mu dal za pravdu pouze v tom, že se nepodařilo prokázat, že by vraždil kvůli penězům.

video: iDNES.tv