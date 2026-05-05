Nešlo o převod majetku, pouze jsem vrátila dar, říká bývalá matka představená k obvinění ze zpronevěry 73 milionů

Krimi | Soudy
Někdejší představená pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku Taťána Hanhur v úterý odmítla obžalobu, podle níž monastýru zpronevěřila pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun. Abatyše tvrdí, že se klášter snažila zachránit před prodáním. Podle obžaloby nemovitosti neoprávněně převedla zpět na podnikatelský svaz spolupracující s Ruskem, který je klášteru dříve daroval. Navíc nezákonně zařídila celoživotní bezplatné užívání bytů v klášterním areálu pro sebe a duchovního otce kláštera Metoděje. Hanhurové hrozí až desetileté vězení.
Nešlo o převod majetku, pouze jsem vrátila dar, říká bývalá matka představená k obvinění ze zpronevěry 73 milionů
