Taxikář v Praze naúčtoval cizinci přes dvě stě tisíc

Předražené jízdné řeší strážníci z Taxi týmu často. Tentokrát šlo ale o kuriozitu. Pětatřicetiletý cizinec si po noční návštěvě baru zavolal taxi. Za přepravu z Melantrichovy ulice do nedalekého hotelu řidiči zaplatil a šel spát. Ráno se nestačil divit, když zjistil, že mu z platební karty odešlo 202.202 korun. Svěřil se recepční, která přivolala strážníky. Těm ale muž nedokázal uvést bližší informace. Nebyl v noci střízlivý a pamatoval si jen to, že řidič taxi byl starší, hubený, s šedivými vlasy a špatně rozuměl anglicky. Zároveň byl přesvědčený, že nejde o podvod, ale o omyl. Přes minimum získaných informací se strážníkům nejprve podařilo vypátrat navštívený bar a na základě místní znalosti nakonec vytipovat i dotyčného taxikáře, který bydlí v blízkém okolí. Když ověřil, že mu byla na účet skutečně připsána uvedená částka, začal s hlídkou ochotně spolupracovat, následoval strážníky do hotelu, kde přehmat ke spokojenosti všech vyřešili. Poděkování cizince bylo třešničkou na dortu, druhý den odlétal domů.

video: Městská policie Praha