Byl to pokus o těžkou újmu na zdraví, nikoliv o vraždu, rozhodl odvolací soud

Odvolací senát Vrchního soudu v Praze ve středu zmírnil trest bývalému advokátovi Tomáši Přikrylov. Před dvěma lety totiž během hlavního líčení v Justičním areálu Na Míčánkách po svědkovi hodil dlažební kostkou. Rozsudek je pravomocný. Za těžké ublížení na zdraví si odsedí šest let, v únoru byl za pokus o vraždu poslán na 12 let do vězení. Rozsudek je pravomocný.

