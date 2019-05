VIDEO: Řepkovi radím, aby do věznice nastoupil včas, říká zkušený advokát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řepkovi radím, aby do věznice nastoupil včas, říká zkušený advokát

Krajský soud v Praze potvrdil bývalému fotbalistovi Tomáši Řepkovi přeměnu jedné z podmínek na šest měsíců vězení. Redakce iDNES.cz to zjistila z databáze soudních rozhodnutí. Řepka si tak má odsedět celkem 2,5 roku. Nastoupit by měl do ruzyňské věznice, která je podle zkušeného advokáta Jaroslava Ortmana „žádaným artiklem“.

video: iDNES.tv