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Tragédie na Brněnsku. Při autonehodě zemřelo dítě, zraněné jsou další čtyři a řidič

Krimi | KRIMI
Mrtvé dítě, další čtyři zraněné, stejně jako řidič. Auto vjelo do protisměru a vrazilo do stromu
video: PČR
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