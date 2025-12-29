Cyklista zemřel po srážce s autem. Řidič mu nepomohl a ujel, hledá ho policie

Krimi | KRIMI
Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidič auta z místa nehody ujel a policie po něm nyní intenzivně pátrá.
