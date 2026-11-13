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Tramvaj odhodila auto na střechu

Krimi | KRIMI
Ve Vratislavicích nad Nisou se v pátek ráno srazil osobní vůz s tramvají. Při nárazu se auto převrátilo na střechu. Při nehodě se nikdo nezranil.
video: iDNES.tv
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