Osm stížností za dva roky, řekl státní zástupce o stíhaném bývalém řidiči tramvaje
Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu pokračoval v projednávání incidentu, při němž řidič tramvaje vykázal z vozu ukrajinský pár s dítětem. Policie muže obvinila z výtržnictví a z hanobení národa. U soudu zaznělo, že si cestující na nyní již bývalého řidiče stěžovali osmkrát během dvou let.
