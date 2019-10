VIDEO: Trojici podezřelou z kapsářství nahrály kamery Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trojici podezřelou z kapsářství nahrály kamery

Unaveného člověka, který usnul na schodišti v jedné z chodeb podchodu pod brněnským hlavním nádražím, si všimla v pátek po jedné hodině ráno trojice mužů. Nejmladší z nich začal spícímu mladíkovi prohledávat oblečení, až nahmatal v zadní kapse kalhot peněženku a schoval si ji do svých šatů. Zbylí dva muži se přitom rozhlíželi a hlídali, jestli někdo nejde. Trojice podezřelých ve věku 27, 32 a 54 let se potom odebrala ke konečné trolejbusů v Benešově ulici, kde ji dopadla hlídka pořádkové jednotky městské policie. Obsluze kamer se podařilo nahrát i to, jak sedmadvacetiletý muž u východu z podchodu předstíral, že zakopl u zábradlí, a při tom bleskově na jeden ze schodů odložil peněženku mimo zorný úhel strážníků. Po okamžitém upozornění dohledovým centrem ji ovšem našli. Vzhledem k důvodnému podezření z trestného činu přivolali státní policisty. Hlídka z místní služebny městské policie mezitím oslovila okradeného šestadvacetiletého mladíka a ten potvrdil, že peněženku postrádá. Strážníci následně asistovali policistům i při převozu dopadených mužů a okradeného na služebnu

video: MP Brno