U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky
Policie varuje. Na místě zemřel řidič i cestující z dodávky. Aktuálně lze místem nehody ve směru na Vyškov projet odstavným pruhem. Tvoří se ale dlouhé kolony. Dodržujte v kolonách záchranářskou uličku.
02:23
Nádherné veterány zapomenuté značky Talbot českého sběratele září v Paříži
Technika29. 1. 2026 0:06
01:49
Došlo i na debatu o Honzově práci v Německu. Veronika by si přála, aby tam pracoval i její muž.
02:00
Při pečení bábovky se Láďa rozpovídal o seznámení se svou manželkou Veronikou.
01:19
Láďa je zvyklý chválit. Radost měl i z holčičích nákupů
00:55
Zimní bouře Fern si připsala už 62 mrtvých a dál pustoší USA
Zahraniční28. 1. 2026 21:36
00:54
Netanjahu: Obnova Gazy až po odzbrojení Hamásu, Izrael plánuje omezené otevření Rafáhu
Zahraniční28. 1. 2026 20:18
01:26
Leyenová a Costa byli čestnými hosty oslav 77. výročí Dne republiky v Indii
Zahraniční28. 1. 2026 19:00
01:33
Trailer k filmu Nevděčné bytosti
Společnost28. 1. 2026 18:28
00:48
Ubytování pro rodiny s vážně nemocnými dětmi dostává obrysy
Domácí28. 1. 2026 17:14
00:54
V Havířově mají třetího primátora za tři roky
Domácí28. 1. 2026 16:58
00:28
Zámek v Lukách je na prodej
Domácí28. 1. 2026 16:08
32:15
Ostuda státu, nebo politika? Staří bílí muži rozebírali střet vlády a Hradu
Domácí28. 1. 2026 15:36
02:57
Jsem spokojený od začátku sezony, prozradil Hertl
Sport28. 1. 2026 15:34
01:06
Zelenskému bychom při jednání v Moskvě zaručili bezpečnost, slibuje Rusko
Zahraniční28. 1. 2026 15:08
00:31
Herečka Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla
Společnost28. 1. 2026 14:22
01:30
Opozice chce hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše a Tomia Okamury
Domácí28. 1. 2026 14:18
00:44
Na Ještědu po letech spouští sjezdovku Pod lany
Domácí28. 1. 2026 13:40
02:07
Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky
Společnost28. 1. 2026 13:04
00:53