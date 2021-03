VIDEO: Byla to jatka, popsala dcera, která našla ubodaného otce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krajský soud v Praze začal řešit případ třiačtyřicetiletého Róberta Ráce, který podle obžaloni loni v srpnu v Mladé Boleslavi ubodal po hádce svého spolubydlícího. Mrtvého muže našla jeho dcera. Rác byl v minulosti již odsouzen a to za pokus o vraždu, pobodal jiného muže, s nímž tehdy bydlel. U soudu za to dostal sedm let vězení. Trest vykonal a v roce 2015 byl z vězení propuštěn na svobodu. Nyní mu hrozí až výjimečný trest.

