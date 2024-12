VIDEO: Ukrajinskou dvojici soudí za pokus o vraždu krajana Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajinskou dvojici soudí za pokus o vraždu krajana

Krajský soud v Plzni začal rozplétat kauzu ženy a muže z Ukrajiny, kteří podle obžaloby letos v únoru na plzeňské ubytovně napadli krajana z Moldavska. Obžalovaný muž dal soupeři několik pěstí do hlavy, žena ho termohrnkem bila do obličeje, kopala do něj a nakonec mu zasadila několik bodných ran.

video: iDNES.tv