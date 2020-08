VIDEO: Místo šesti let vězení tři roky. Odvolací soud snížil trest ženě, která unesla dcerku do ciziny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za únos a zavlečení pětileté dcery z pražské Uhříněvsi do Rakouska si matka dívky odpyká tři roky vězení. Odvolací soud jí dnes původní trest snížil na polovinu. Zároveň potvrdil dvouleté podmíněné tresty synovi a známému ženy, kteří jí s únosem pomáhali. Verdikt je pravomocný. Všem obžalovaným hrozilo až osm let odnětí svobody. Únos holčičky se stal 16. dubna 2019 na ulici za bílého dne. Provedli ho ženin dvacetiletý syn z předchozího vztahu a její náhodný známý, kterého poznala přes internet. Syn dívku vytrhl babičce, která s ní šla na autobus. Oba muži pak s dítětem odběhli k autu, kde na ně čekala matka dívky, a společně odjeli do Brna. Odtamtud žena pokračovala jiným autem až na mezinárodní letiště ve Vídni, kde ji s dcerou zadržela policie.

video: iDNES.tv