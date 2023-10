VIDEO: Uprchlý vězeň se schovával v pražském podlahářství. Našli ho mezi koberci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uprchlý vězeň se schovával v pražském podlahářství. Našli ho mezi koberci

Asi čtyři byl na svobodě třiačtyřicetiletý vězeň, který 21. září utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policisté muže zadrželi poté, co se ráno 25. září vloupal do prodejny s podlahovými krytinami v Praze 10. Poté jej převezli zpět do věznice, kde bude čekat na výsledek dalšího trestního řízení.

video: Policie ČR