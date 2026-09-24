Útočil na psy pepřákem, poté pořezal muže. Soud potvrdil agresorovi dva roky podmínky
Nejprve použil bezdůvodně pepřový sprej proti štěněti, poté psovi, následně proti člověku. Poškodil zaparkované auto bodnutím nožem do čelního skla a při potyčce zranil muže, kterého pořezal na hlavě a rameni. Odvolací soud mu potvrdil dvouletou podmínku.
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