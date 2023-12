VIDEO: Útočník v hádce pobodal muže na náměstí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Útočník v hádce pobodal muže na náměstí

Okresní soud v Děčíně v úterý dopoledne poslal do vazby 26letého muže, který v neděli ráno na ulici v Krásné Lípě ubodal o devět let staršího muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení.

video: CNN Prima News