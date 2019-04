VIDEO: Poslechněte si, jak se útočníci omluvili napadenému číšníkovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslechněte si, jak se útočníci omluvili napadenému číšníkovi

Bratři Aräsh a Armin Nahviovi z Nizozemska, kteří jsou obžalováni z loňského pokusu o vraždu číšníka z restaurace v centru Prahy, dnes u soudu uvedli, že na jejich skupinku jako první fyzicky zaútočil manažer podniku. Do konfliktu se údajně zapojili, aby bránili své přátele. Mužům, kteří přijeli do české metropole na rozlučku se svobodou, hrozí deset až 18 let vězení. Brutální zbití číšníka, jenž po bratrech žádá odškodné 2,6 milionu korun, zachytily kamery. Oba obžalovaní se v jednací síni napadenému číšníkovi omluvili.

video: Jiří Pánek, Petr Topič, iDNES.tv