VIDEO: Útočník z vrchlabského autobusového nádraží nesouhlasil s 12 lety vězení, soud mu trest potvrdil

Útočník z vrchlabského autobusového nádraží nesouhlasil s 12 lety vězení, soud mu trest potvrdil

Jakub Martin z Vrchlabí si odpyká 12 let vězení za to, že pod vlivem alkoholu a drog bodl do krku jiného muže, dalšího zbil a své známé vyhrožoval smrtí. Trest, jehož součástí je i ústavní protialkoholní a protidrogová léčba, mu ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Muž je recidivista dlouhodobě závislý na omamných látkách. Při svém loňském řádění s nožem u vrchlabského autobusového nádraží spáchal za jediný večer čtyři různé trestné činy.

