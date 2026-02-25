V Úvalech srazil vlak ženu, provoz byl dočasně přerušen

Krimi | KRIMI
Provoz na železničním koridoru v Úvalech byl zhruba na hodinu zcela zastavený, vlak tam srazil ženu, kterou záchranáři převezli do nemocnice. Provoz byl zcela obnoven okolo 17. hodiny, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
