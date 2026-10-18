V Babicích nad Svitavou hořela hospodářství i rodinný dům
Hasiči v Babicích nad Svitavou na Brněnsku v neděli od časných ranních hodin bojovali s rozsáhlým požárem hospodářských stavení a rodinného domu. Kvůli rozsahu plamenů vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Z místa museli evakuovat tři lidi, při události se naštěstí nikdo nezranil.
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V Babicích nad Svitavou hořela hospodářství i rodinný dům
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