V Liberci hořel rodinný dům
Osm jednotek hasičů zasahovalo v noci na pátek u požáru rodinného domu v Liberci. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Při požáru se zranil jeden člověk.
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V Liberci hořel rodinný dům
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