V Mírově vraždil muž, který už má na svědomí jeden lidský život

Krimi | KRIMI
Policie informovala o zadržení vraha z Mírova, o kterém už přinesla zprávy redakce iDnes.cz. Muž ve středu 26. listopadu ubodal v bytě v obci svou družku. Za téměř identický čin už přitom strávil deset let ve vězení. Druhou vraždu spáchal po 22 dnech na svobodě, kam se dostal po podmínečném propuštění. Soud ho původně poslal za mříže na 16,5 roku. Mluví Radovan Vojta, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.
video: iDNES.tv
