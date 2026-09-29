V obci Lutonina na Zlínsku hořel autobus
Úterní odpoledne v obci Lutonina na Zlínsku přineslo dramatické chvíle. Pět jednotek hasičů likvidovalo požár autobusu, který nečekaně vzplál. Přibližně pět desítek cestujících stihlo vozidlo včas opustit, nikdo nebyl zraněn. Příčiny požáru se vyšetřují.
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V obci Lutonina na Zlínsku hořel autobus
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