V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

Krimi | KRIMI
V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze zaseklé atrakce na zem, aby v chladných kabinách nemuseli čekat na odstranění závady, informoval mluvčí hasičů Petr Běhal.
video: HZS OK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:41

Vzduch je naše moře. Před 100 lety slavili čeští piloti ve světě velké úspěchy
Technika
23. 11. 2025 0:06
01:38

Syberia - Remastered - Story Trailer
Lifestyle
23. 11. 2025 0:06
02:07

Nové Porsche Cayenne je nejvýkonnějším produkčním modelem značky v historii
Technika
23. 11. 2025 0:06
04:19

Pornoherečku by neskousli a peníze nehrály roli, říkají bratři Bacheloři
Společnost
23. 11. 2025 0:06
01:24

Test elektromagnetického katapultu na letadlové lodi John F. Kennedy
Technika
23. 11. 2025 0:06
04:28

Na co zírá mašinfíra: Výlet podhůřím Šumavy z Horažďovic do Klatov za 4 a půl minuty
Technika
23. 11. 2025 0:06
01:09:30

Na co zírá mašinfíra: Výlet podhůřím Šumavy z Horažďovic do Klatov
Technika
23. 11. 2025 0:06
01:05

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky
Krimi
22. 11. 2025 22:06
00:23

Američtí vojáci se omylem vylodili v Mexiku
Zahraniční
22. 11. 2025 21:26
00:41

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem
Krimi
22. 11. 2025 19:22
00:25

Ražba tunelu pod obytnými domy Osla
Technika
22. 11. 2025 19:00
01:08

Brněnští policisté museli zastavit hořící automobil
Krimi
22. 11. 2025 18:06
01:15

V rodišti prezidenta Svobody vzpomínali na soudruhy
Krimi
22. 11. 2025 17:20
01:02

Lídři řešili na okraj summitu G20 mírový plán pro Ukrajinu
Zahraniční
22. 11. 2025 16:34
01:16

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí je z Děčínska
Domácí
22. 11. 2025 15:30
00:43

V sobotu si na Monínci užívaly lyžování desítky lidí
Domácí
22. 11. 2025 14:14
02:05

Studnaři a proutkařka na Farmě Vojty Kotka. Budou úspěšní?
Lifestyle
22. 11. 2025 12:38
02:02

Slavia má novou hymnu. Poprvé zazní při derby proti Bohemians
Sport
22. 11. 2025 12:24
00:43

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě
Krimi
22. 11. 2025 12:20
00:44

Místo sporů úsměvy a chvála. Trump si notoval s Mamdanim
Zahraniční
22. 11. 2025 10:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.