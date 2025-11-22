V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky
V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze zaseklé atrakce na zem, aby v chladných kabinách nemuseli čekat na odstranění závady, informoval mluvčí hasičů Petr Běhal.
