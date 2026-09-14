V Ostravě padly tresty za dovoz metráků červeného fosforu
14. 9. 2026 16:02 Krimi
Krajský soud v Ostravě částečně uzavřel mimořádný případ pašování červeného fosforu potřebného pro výrobu pervitinu z Ukrajiny přes Česko do Polska. Rodinný gang podle obžaloby převezl nebo plánoval transportovat několik metráků této chemikálie, ze které se mohlo vyrobit až tuna pervitinu za zhruba miliardu korun.
00:24
V Ostravě padly tresty za dovoz metráků červeného fosforu
Krimi14. 9. 2026 16:02
03:40
Vláda vyhlásila válku kratomu
Domácí14. 9. 2026 15:46
01:14
Po ztracené houbařce pátral vrtulník s termovizí
Krimi14. 9. 2026 15:28
00:28
Na Semilsku našli v popelnici mrtvé mimino
Krimi14. 9. 2026 15:20
01:38
Byla to součást mé práce, odmítá bývalý šéf obory týrání koček. Žalobce pro něj žádá podmínku i peněžitý trest
Krimi14. 9. 2026 14:44
00:21
Los zastavil provoz na hlavním nádraží ve Varšavě
Zahraniční14. 9. 2026 14:40
00:09
Chce mě za každou cenu dostat do vězení, tvrdí muž obžalovaný z útoku kyselinou
Krimi14. 9. 2026 14:38
01:46
Řidič předváděl smyky v ústeckých serpentinách
Krimi14. 9. 2026 14:16
00:47
Macron se v Paříži setkal s finským prezidentem Stubbem
Zahraniční14. 9. 2026 14:14
04:34
Litvínov se loučil s kapitánem mistrů Trávníčkem
Sport14. 9. 2026 14:14
02:08
Kandidát na guvernéra Wisconsinu přežil nouzové přistání letadla na vodě, měl 12 stehů
Zahraniční14. 9. 2026 13:46
01:01
Pražské náplavky nově zdobí lavičky z dubového masivu
Domácí14. 9. 2026 13:42
02:23
Lupič přepadl dvě trafiky a vykradl restauraci
Krimi14. 9. 2026 13:40
00:57
Húsíové zveřejnili záběry z bojů. Tvrdí, že zničili vojenskou techniku
Zahraniční14. 9. 2026 13:20
03:26
StarDance se chystá na čtrnáctou řadu, poslední s Kostkovou a Ebenem
Společnost14. 9. 2026 13:02
02:30
Eben a Kostková končí po 20 letech s moderováním StarDance
Společnost14. 9. 2026 12:22
01:08
Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí
Zahraniční14. 9. 2026 12:16
00:18
V prostějovském parku ležel mrtvý muž. Policie vyšetřuje, zda nešlo o násilnou smrt
Krimi14. 9. 2026 12:12
00:40
Rusové cílili na vlak s Borisem Johnsonem a diplomaty. Jen náhodou odjeli dřív
Zahraniční14. 9. 2026 11:42
00:57
Rusové na frontě čerpají sílu z knížecích ostatků
Zahraniční14. 9. 2026 11:28
Následující videa
01:14
Po ztracené houbařce pátral vrtulník s termovizí
00:28
Na Semilsku našli v popelnici mrtvé mimino
01:38
Byla to součást mé práce, odmítá bývalý šéf obory týrání koček. Žalobce pro něj žádá podmínku i peněžitý trest
00:09