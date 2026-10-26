V Ostravě soudí sourozence za nalití žíraviny na obličej známého
Krajský soud v Ostravě začal projednávat případ vraždy v Karviné z letošního ledna. Sourozenci tam podle obžaloby nalili čistič odpadu na obličej a krk opilému známému, který v krutých bolestech zemřel o den později. Obžalovaní si vinu přehazují, oběma hrozí nejméně 15 let vězení.
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