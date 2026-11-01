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V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu

Krimi
Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v Peci pod Sněžkou. Z budovy evakuovali 35 lidí, kteří našli útočiště v protějším hotelu, ošetřili také tři zraněné lidi, včetně jednoho hasiče, který se nadýchal kouře. Na místě zasahuje 13 jednotek hasičů, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči také při zásahu ošetřili tři lidi
video: iDNES.tv
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