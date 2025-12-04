V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu

Krimi | KRIMI
V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě aktuálně pracují kriminalisté a koroner. Jak oba zemřeli, zatím policie nekomentuje.
video: iDNES.tv
