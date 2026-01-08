V Plzni vybuchl horkovod, zemina zasypala auta okolo

Krimi | KRIMI
V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na několik vozidel. Při explozi se nikdo nezranil.
video: iDNES.tv
