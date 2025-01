VIDEO: Verze obžalovaného cyklisty: Řidička s dcerou mě začaly mlátit hlava nehlava, jen jsem se bránil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Verze obžalovaného cyklisty: Řidička s dcerou mě začaly mlátit hlava nehlava, jen jsem se bránil

Václav Socher, který je obžalovaný kvůli fyzickému konfliktu s řidičkou v centru Prahy, ve čtvrtek opětovně odmítl vinu za to, že žena po incidentu zemřela. Případ cyklisty původně projednával obvodní soud, z dokazování ale vyplynulo, že by Socherovi mohla hrozit přísnější právní kvalifikace se sazbou od 8 do 16 let vězení. Kauzu proto nyní převzal pražský městský soud a provádí celé hlavní líčení od začátku.

