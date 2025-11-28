Policisté lovili z Vltavy elektrokoloběžky, naházeli je tam vandalové

Policisté pátrají po dvojici vandalů, kteří v noci naházeli z Čechova mostu do Vltavy 11 elektrokoloběžek. V pondělí v noci zaznalnaly městaké kamery na ˇ%Cechově mostě dvoji mužů, kteří házejí do VLtavy elektrokoloběžky. Z vody je musel vylovit poříční oddíl s pomocí nové lodi. Dva muži způsobili škodu za dvě stě tisíc korun, policisté je zatím nedopadli a prosí veřejnost o pomoc.
