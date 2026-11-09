Ve Veselí nad Moravou v noci hořely odstavené vagony
Hasiči v noci na pondělí zasahovali u požáru odstavených vagonů na nádraží ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Jedna členka dobrovolné jednotky utrpěla zranění. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Postupně se hasičům podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření.
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Ve Veselí nad Moravou v noci hořely odstavené vagony
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