VIDEO: Ve vlaku z Plzně do Prahy přišel o boty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve vlaku z Plzně do Prahy přišel o boty

Obětí loupeže se stal šestnáctiletý mladistvý, kterého při jízdě ve vlaku z Plzně do Prahy dvojice mladíků obrala o značkové tenisky Nike Air Force. Poté, co se s mladým cestujícím dali do řeči, chtěl si jeden z dvojice boty půjčit. Když poškozený odmítl, začali mu vyhrožovat. Na zastávce Smíchovské nádraží pak z vlaku i s botami utekli.

video: PČR