Velké manévry na D5. Miminko si příchod na svět nakonec rozmyslelo
V koloně na dálnici D5 u Rokycanech, kde probíhá oprava vozovky, uvázla rodička, kterou potkaly jisté komplikace a vypadalo to, že se porod blíží. Její partner požádal proto o pomoc policisty, kteří je vyvedli ze zácpy pod zapnutými majáky. U sjezdu z dálnice si rodičku převzali do péče záchranáři, kteří nakonec usoudili, že miminku se na svět zas tak moc nechce.
02:32
Veletrh čisté mobility představil novinky světových automobilek
Domácí13. 11. 2025 17:52
00:42
Cestující v Samaře vytáhla v taxíku mačetu a vyhrožovala řidiči kvůli hudbě
Zahraniční13. 11. 2025 17:30
00:49
01:41
Naked attraction - 6. díl
Lifestyle13. 11. 2025 17:00
00:39
Český ráj možná přijde o svou dominantu
Domácí13. 11. 2025 16:50
01:00
Řidičům z Plzně na Domažlice se ulevilo, skončily opravy u Stodu, Zbůchu a Líní
Domácí13. 11. 2025 16:48
04:08
Rusko jako hrozba? To bychom do vládního programu museli dát i EU, míní Koten
Lifestyle13. 11. 2025 16:04
01:52
V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce
Domácí13. 11. 2025 16:00
04:48
Frankenstein ožívá ve Stavovském divadle: improvizace, živá kamera a lidskost monstra
Společnost13. 11. 2025 15:18
01:06
Nádraží ve Františkových Lázních září novotou
Domácí13. 11. 2025 15:02
02:35
Jak se stavěla Horácká aréna, chlouba Jihlavy
Domácí13. 11. 2025 15:00
00:47
Ženě se blíží padesát, ale vypadá lépe než ve třiceti
Lifestyle13. 11. 2025 14:22
00:43
Popelářské auto v domově pro seniory srazilo ženu, podlehla zraněním
Krimi13. 11. 2025 13:54
02:57
Připadalo mi, že Hlubuček stojí na správné straně barikády, řekl místopředseda představenstva DPP
Krimi13. 11. 2025 13:06
01:14
Autobusák měl 2,66 promile, nadýchal až napočtvrté
Krimi13. 11. 2025 12:50
00:51
Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně
Zahraniční13. 11. 2025 11:32
00:42
Brněnský hrad Špilberk znovu rozzářila světelná show
Domácí13. 11. 2025 11:18
00:36
Ve Filadelfii vyrobili poslední jednocent v historii USA
Zahraniční13. 11. 2025 10:58
00:49
Playmate Coco Austin provokuje na sociálních sítích odvážnými outfity
Společnost13. 11. 2025 10:48
00:39
Paříž si připomněla 10 let od teroristických útoků
Zahraniční13. 11. 2025 10:32
