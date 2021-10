VIDEO: Nedávno propuštěný vězen uháněl v kradeném autě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nedávno propuštěný vězen uháněl v kradeném autě

Tunelem Mrázovka v Praze projíždělo začátkem týdne ukradené vozidlo. Po jeho stopách ihned vyjeli policisté a za pár minut ho spatřili, jak míří do Zlíchovského tunelu. Tuto informaci předali přes vysílačku svým kolegům v terénu a přešli ihned k výzvám k zastavení. Během toho se k vozidlu přiblížily další dvě hlídky a tak i přes počáteční ignoraci policistů, neměl řidič kradeného vozidla jinou možnost než zastavit. Třiatřicetiletý řidič však ke kontrole neměl co předložit, protože řidičské oprávnění měl v takzvané blokaci a nebyl držitelem platné skupiny pro řízení motorových vozidel. Následně provedený test na přítomnost drog v těle odhalil amfetamin, což vysvětlil tím, že je pravidelným uživatelem pervitinu. Dále zjistili, že byl před třemi měsíci propuštěn z věznice, kde si odpykával tříletý trest a má vydaný zákaz pobytu na území Hlavního města Prahy. Při prohlídce u něj nalezli navíc platební kartu, která mu nepatřila. Lustrací se také potvrdilo, že vozidlo je v policejních evidencích vedené jako kradené a při jeho kontrole uvnitř policisté nalezli celkem čtyři sáčky s větším množstvím bílé krystalické látky, které patřily řidiči. Do věznice se může vrátit až na dva roky.

video: Policie ČR