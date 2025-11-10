Vězení za napadení na koupališti v Dubí

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo obžalováno šest lidí, jeden byl už dříve pravomocně zproštěn. Jediná obžalovaná žena v minulosti přijala trest v podobě podmínky. Odvolací soud se věcí zabýval už podruhé.
