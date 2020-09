VIDEO: S přítelem chtěli získat vilu. Tělo majitelky a jejího partnera našla policie na dně přehrady Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S přítelem chtěli získat vilu. Tělo majitelky a jejího partnera našla policie na dně přehrady

Pražský městský soud začal řešit případ vraždy partnerského páru z Prahy 6, jejichž těla byla loni nalezena po měsících pátrání ve středočeské nádrži Švihov na řece Želivce. Muže a ženu podle obžaloby zabil pětadvacetiletý Tomáš Fiala, aby zakryl podvod, kterým od nich chtěl získat historickou vilu v Praze Bubenči za několik desítek milionů korun. Mladíkovi za to hrozí až dvacetileté vězení či výjimečný trest. Jeho spoluobžalovaný Jiří Nehyba, který údajně s podvodem pomáhal, může v případě odsouzení skončit ve vězení až na deset let. Dvojice se podle státního zastupitelství společně pokusila v roce 2019 podvodem získat nemovitost v Praze 6, která patřila později zavražděné ženě. Mladíci převedli vilu na společnost, která patřila jednomu z nich. Fiala si pak podle žalobců na počátku června loňského roku smluvil s partnerským párem schůzku, po které muže a ženu odvezl do rekreačního objektu nedaleko nádrže Švihov. Tam je oba zavraždil a jejich ostatky hodil z mostu do vody. /ČTK/

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, Adam Kvita, iDNES.tv