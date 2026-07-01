Vítr a velké vlny srazily dva paddleboardisty do vody
Nečekaná změna počasí na Brněnské přehradě nejspíš zaskočila dva paddleboardisty, kteří v pondělí v pozdním odpoledni skončili ve vodě. Jeden se dostal z místa vyplutí až na druhou stranu ke stanici hasičů, na druhého narazili vodní záchranáři zhruba uprostřed trasy.
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