Vloupačka za 200 tisíc. Muž vypáčil plexisklo kůlem

Na začátku prosince se neznámý muž vloupal do provozovny v ulici Národní v Praze 1, odkud si odnesl zboží a hotovost celkem za bezmála sto devadesát tisíc korun. Dřevěným kůlem vypáčil část plexiskla u prodejního pultu a malým otvorem se protáhl dovnitř. Kriminalisté z druhého oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy, na kterých byl prozatím neznámý muž velmi dobře zachycen a dali se do práce. V průběhu dalších třech týdnů se stejný muž vloupal do dalších třech provozoven a celková škoda se postupně vyšplhala až na bezmála čtvrt milionu korun.

video: PČR