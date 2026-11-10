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Znáte je? Tito muži vykradli v Praze trafiku

Krimi
Na konci října došlo ke vloupání do trafiky nacházející se ve vestibulu metra Háje v Praze 4. Pražští policisté pátrají po doposud neznámé trojici mužů, kteří se v nočních hodinách rozhodli pro návštěvu uzavřené prodejny tisku a cigaret. Policisté zajistili z místa kamerové záznamy,
video: YouTube / Policie ČR
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