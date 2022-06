VIDEO: Dvojici vloupání nevyšlo, zastavila je až pistole strážníků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvojici vloupání nevyšlo, zastavila je až pistole strážníků

Před opuštěný rodinný dům na pražském Chodově přijela bílá dodávka, z které vystoupili dva muži a žena, přelezli plot a zmizeli v zahradě. To zaujalo pozorného souseda, který přivolal strážníky. Po spatření hlídky se dali muži na útěk přes sousední pozemky plné křovin a živých plotů. Díky navigování místních obyvatel hlídka jednoho z mužů vypátrala, donutila k návratu hrozbou namířenou zbraní a přiložila pouta. Třetí z trojice byla 21letá žena, která nejprve zůstala stát na místě, ale pak využila situace a zmizela. V dodávce strážníci našli kabelku s osobními doklady. Lustrací bylo zjištěno, že 29letý muž je osobou hledanou. Protože si při útěku způsobil krvácivé zranění hlavy, převezli ho zdravotníci k ošetření do nemocnice. Po 17. hodině si stejná hlídka všimla v Türkově ulici totožné bílé dodávky. Přes zadní okénko bylo patrné, že za volantem sedí muž, se kterým se strážníci setkali dopoledne a o kterém věděli, že má vyslovený zákaz řízení. Když ale přistoupili k zastavenému vozidlu, seděla za volantem další známá z dopoledního případu a dotyčný muž seděl na místě spolujezdce. Že by řídil, odmítal. Jednadvacetiletá žena nikdy nevlastnila řidičské oprávnění, test na OPL ukázal pozitivní hodnoty na amfetamin a metanfetamin. Pro posádku dodávky si tak nakonec přijela státní policie.

video: MP Praha